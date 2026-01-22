Quando c’è lei so già che mi innervosisco | scintille in studio a La Volta Buona per la dieta paleolitica scoppia la lite tra gli esperti

Durante la puntata de “La Volta Buona” del 20 gennaio, si sono verificati momenti di tensione tra gli esperti ospiti, il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, riguardo alla dieta paleolitica. La discussione ha evidenziato diverse opinioni e ha creato un clima di confronto acceso tra i partecipanti, riflettendo le complessità e le controversie legate a questa modalità alimentare.

Momenti di caos durante la puntata de “La Volta Buona”. Lo scorso 20 gennaio, Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta della “dieta paleolitica”. Essa prevede il consumo di carne, pesce e uova, escludendo dai pasti cereali, latticini e legumi. A seguito delle dichiarazioni di Borraccino, Calabrese è andato su tutte le furie. Il professore ha detto in diretta: “ Quando c’è lei so già che mi innervosirò”. Il dietologo ha proseguito illustrando le nuove linee guida alimentari statunitensi, in base alle quali le proteine sono da preferire rispetto ai grassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La volta buona, caos in studio: Calabrese contro la dieta paleoliticaNella puntata de La volta buona si è assistito a un acceso confronto tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di dieta paleolitica.

