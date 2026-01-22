Quando andare a lavorare diventa un incubo | Mi sono licenziata per difendermi da mobbing e stalking
Lavorare dovrebbe essere un’attività stabile e serena, ma per molti non lo è. Secondo dati recenti, oltre la metà dei lavoratori ha sperimentato almeno una volta episodi di mobbing o stalking sul posto di lavoro. Questi fenomeni influenzano profondamente il benessere professionale e personale, rendendo difficile affrontare la giornata lavorativa con serenità. Conoscere i segnali e le risposte è fondamentale per tutelare i propri diritti e la propria salute mentale.
Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Istat e dall’Osservatorio nazionale mobbing, il 53% dei lavoratori almeno una volta nella vita ha subito forme di persecuzione psicologica sistematica e continuativa sul luogo di lavoro, mentre il 60% è a conoscenza di episodi simili subiti da altri. Il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
“Due anni da incubo, tutte le cose che potevano andare male sono andate male. In tanti sono spariti, Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”: parla Chiara FerragniChiara Ferragni ha condiviso il suo dolore dopo due anni difficili, segnati da perdite e momenti di isolamento.
“I miei genitori mi hanno fatto sentire in colpa quando mi sono ritirato, sarebbero dovuti tornare a lavorare”: il racconto di Massimo OrlandoMassimo Orlando, ex calciatore degli anni Novanta, condivide la propria esperienza di ritiro precoce e le difficoltà legate agli infortuni.
Argomenti discussi: Lavoro dal 1985, quando posso andare in pensione?; Blog | In Italia 795 mila persone all'anno rinunciano a cercare lavoro - Alley Oop; Mobilità: lunedì 19 gennaio al via i cantieri dei 4 Assi in via Cantore e via XX Settembre; L'addio a Claudio Salamida, il parroco: Inaccettabile uscire per andare a lavorare e non tornare.
«La mia solidarietà a chi sopporta disagi per andare a lavorare»Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Tutta la mia solidarietà alla dottoressa Chiara che oltre a svolgere una professione ... corriere.it
Emigrare dal sud per andare a lavorare al nord ha senso solo se la differenza di paga è almeno doppia. Nello specifico andare a Milano ha senso solo se la paga è quintupla perché con uno stipendio (o anche due) normali vi offrono soluzioni da quarto mond - facebook.com facebook
Ho ricevuto un invito dall'Idf per entrare oggi a Gaza embedded con l'esercito di Israele. Abbiamo valutato e deciso di non andare, perché sarebbe stata una visita embedded, appunto. L'esercito avrebbe fatto vedere quello che voleva e non è il tipo di lavoro c x.com
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driverserror '80004005'
[MySQL][ODBC 5.2(a) Driver]User 'Sql787372' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 1)
/feed/Trending_Topics.asp, line 128
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.