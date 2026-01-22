Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2026 si svolge generalmente tra fine febbraio e inizio marzo, con date precise che variano ogni anno. Nel 2026, il Carnevale inizia il giovedì grasso, il 12 febbraio, e termina martedì grasso, il 17 febbraio. Questo periodo rappresenta un’occasione per celebrare tradizioni, partecipare a sfilate e momenti di aggregazione, caratterizzando il calendario delle festività italiane.

Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026).🔗 Leggi su Funweek.it

