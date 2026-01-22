Qualiano tensioni politiche in Consiglio | cosa accadrà ora?

A Qualiano si apre un nuovo capitolo politico, con tensioni all’interno del Consiglio comunale dopo le recenti elezioni regionali. Tra candidature, alleanze e voci di dimissioni, la situazione mette in discussione la stabilità della maggioranza. In questo scenario si delineano possibili sviluppi che potrebbero influenzare l’assetto amministrativo del comune. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni e quali sono gli elementi chiave da seguire.

Crisi politica a Qualiano: candidature, alleanze e voci di dimissioni scuotono la maggioranza dopo le elezioni regionali. Qualiano, il dopo-elezioni regionali agita il palazzo comunale. Le elezioni regionali in Campania si sono concluse con la vittoria della coalizione guidata da Roberto Fico. Gli eletti hanno già ricevuto gli auguri di buon lavoro, ma a Qualiano il clima politico sembra tutt’altro che sereno. Secondo indiscrezioni e voci provenienti dal palazzo comunale, sarebbe in corso una sorta di “caccia alle streghe” all’interno della maggioranza. Il pomo della discordia: la candidatura di Domenico Marrazzo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, tensioni politiche in Consiglio: cosa accadrà ora? Leggi anche: Netflix vince la gara per comprare la Warner Bros: cosa accadrà ora? Leggi anche: La famiglia del bosco e i tre bambini trasferiti in comunità: tensioni istituzionali e polemiche politiche Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Cade in casa a Valleggia, sabato 17 gennaio, la squadra di coach Suglia in Serie C contro Santa Sabina per 3 a 1. Infortuni, tensioni e cali in partita hanno portato alla vittoria un grintoso avversario. Un momento no per le atlete del Quiliano, che dovranno lavo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.