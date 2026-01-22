Purcitade teatro e incontri con ospiti d' eccezione Gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Un fine settimana dedicato a cultura, teatro e incontri con ospiti di rilievo, dal 23 al 25 gennaio a Udine e zone limitrofe. Eventi e appuntamenti pensati per offrire momenti di approfondimento e svago, in un contesto ricco di tradizione e convivialità. Un’occasione per vivere la città e i suoi dintorni in modo autentico e coinvolgente.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Sul palco Filippo Timi, in regia Salvo Ficarra, mentre a Lignano c'è ancora poco tempo per visitare il presepe di sabbia. Spazio anche per mostra a tema militare e un incontro con esperti della pedagogia Sarà un fine settimana di cultura, enogastronomia e incontri quello dal 23 al 25 gennaio a Udine e dintorni. Ecco la nostra selezione degli eventi più interessanti. L'apprezzato attore di teatro e cinema, Filippo Timi, va in scena con lo spettacolo da lui scritto nel 2012, "Amleto²". Si tratta di una rilettura della celebre tragedia shakesperiana, in cui si fonde comicità surreale, intimo dramma, musical e cultura pop. Arriva 'Acqua', teatro e incontri nelle terre alluvionateSpettacoli teatrali, concerti, incontri e conferenze costituiscono il primo cartellone della rassegna Acqua, promossa da Ater Fondazione in collaborazione con Fondazione del Monte di Ravenna e Bologna ... Mortegliano (UD) – Purcitade di San Pauli (Sabato 24 Gennaio 2026) Sabato 24 Gennaio, presso l'area festeggiamenti di Mortegliano (UD), ci sarà una giornata interamente dedicata al maiale, con l'inizio di intaglio delle carni già dal mattino e dalle ore 10.30

