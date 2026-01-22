L'assessore regionale Filippo Boni ha sottolineato l'importanza di mantenere il punto nascite del Valdarno, invitando a superare le polemiche per concentrarsi sulla tutela di questo presidio sanitario. Con un messaggio sui social, Boni ha evidenziato la necessità di un impegno condiviso per garantire un servizio essenziale per la comunità, evitando divisioni e favorendo un approccio collaborativo.

L'assessore regionale ai trasporti e urbanistica Filippo Boni, attraverso un post sui propri canali social, è intervenuto sulla questione del punto nascite in Valdarno, al centro del dibattito politico e cittadino nelle ultime settimane.Il punto dell'assessore"In questi giorni - ha commentato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Punto nascite a Campostaggia: "Questo è un presidio essenziale per tradizione e professionalità"Il punto nascite dell’ospedale di Campostaggia rappresenta un presidio fondamentale per la comunità, grazie alla sua lunga tradizione e alla professionalità del personale.

Punto nascite della Gruccia a rischio chiusura: l’allarme del PRC Valdarno contro lo svuotamento dell’ospedaleIl punto nascite dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia potrebbe chiudere nel 2027, una prospettiva che desta preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Punto nascite Valdarno, Boni: Non è il momento delle polemiche. Uniti per salvaguardare il presidio; Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura; Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura; Punto nascite Valdarno. Nisini e Agnelli: Giani ha fatto il possibile per scongiurarne la chiusura?.

Punto nascite Valdarno, Boni: Non è il momento delle polemiche. Uniti per salvaguardare il presidioL'assessore regionale: Tutte le forze politiche, di centrodestra e centrosinistra, agiscano in modo unitario per chiedere al Ministero di riconsiderare la propria posizione e di rivedere i parametri ... arezzonotizie.it

Chiusura punto nascita, riunione con Giani e l'ira di Chiassai, Fiori: No risposte populiste, serve sicurezzaSecondo l'associazione dei genitori si può trovare la soluzione con il lavoro in rete dei punti nascita di primo e secondo livello che mantenga la formazione, con la rotazione del personale per garant ... arezzonotizie.it

Nisini e Agnelli (Lega): "più chiarezza sul punto nascite in Valdarno" - facebook.com facebook