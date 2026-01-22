Protocollo di intesa per integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità

Il 20 gennaio a Pisa è stato firmato un Protocollo d’Intesa volto a favorire l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, in particolare quelle con maggiori difficoltà di inserimento. Promosso dall’Associazione Italiana Persone Down di Pisa, coinvolge anche le principali organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali locali, con l’obiettivo di sviluppare un modello sperimentale e inclusivo.

È stato sottoscritto martedì 20 gennaio a Pisa il Protocollo d’Intesa per la sperimentazione di un modello finalizzato all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità con particolari difficoltà di inserimento, promosso dall’Associazione Italiana Persone Down di Pisa insieme a CGIL, CISL e UIL di Pisa e alle principali associazioni datoriali del territorio. L’accordo nasce dalla volontà condivisa delle parti firmatarie di rafforzare il diritto al lavoro e all’inclusione socio-lavorativa, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 6899, valorizzando la centralità della persona, la funzione formativa del lavoro e una cultura dell’inclusione stabile e strutturata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

