Pronostico Utrecht-Genk | la prima gioia europea resta una chimera

L'incontro tra Utrecht e Genk, valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 21:00. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di avvicinarsi alla qualificazione. Di seguito, le probabili formazioni e il pronostico per una sfida che si preannuncia equilibrata e senza grandi sorprese.

Utrecht-Genk è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Deludente finora il percorso nella League Phase da parte dell’Utrecht, tornato a giocare una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2010-11. Il club olandese dopo sei giornate è praticamente eliminato, avendo conquistato un solo punto e soprattutto avendo realizzato a malapena 3 gol (secondo peggior attacco della competizione). L’unica volta in cui gli uomini di Ron Jans sono riusciti ad evitare la sconfitta, paradossalmente, è stato lo scorso novembre contro il Porto di Francesco Farioli, una squadra che sta dominando il campionato portoghese e che ad oggi rientra tra le prime otto della maxi-classifica di Europa League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

