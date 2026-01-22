Pronostico Salisburgo-Basilea | alla disperata ricerca di una vittoria

Salisburgo-Basilea, in programma giovedì alle 21:00, è una sfida valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre cercano punti fondamentali per la qualificazione, in un incontro che si presenta equilibrato e determinato. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il pronostico basato sulle recenti prestazioni.

Salisburgo-Basilea è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nessuna delle due, oggi, disputerebbe gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Né il Salisburgo, trentunesimo e con soli 3 punti conquistati in sei giornate, né il Basilea, che però ha sicuramente qualche possibilità in più rispetto agli austriaci, essendo a +3 in classifica, ad una incollatura dalla ventiquattresima. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La matematica, tuttavia, ancora non condanna la squadra di Thomas Letsch, che ha l’obbligo di vincere le ultime due gare rimaste da giocare e, a quel punto, sperare di rientrare tra le prime 24, magari grazie a qualche rallentamento di chi in questo momento le sta davanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Salisburgo-Basilea (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League.

