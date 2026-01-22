Il derby tra Rennes e Lorient, valido per la diciannovesima giornata di Ligue 1, si disputerà sabato alle 17. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica. In questa pagina troverai tutte le informazioni utili: notizie, statistiche, probabili formazioni e il pronostico basato sull’analisi delle squadre.

Rennes-Lorient è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Vero è che di solito i derby fanno storia a sé, ma questo Bretone tra Rennes e Lorient, per quella che è la classifica, per quelle che sono le ambizioni e anche per via di una differente qualità della rosa, ci pare abbastanza indirizzato verso una vittoria sicura dei padroni di casa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché, il Lorient, non è una squadra costruita per non perdere mai. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rennes-Lorient: il derby ha un padrone

Monaco–Lorient preview, probabili formazioni e pronosticoMonaco–Lorient previewMonaco–Lorient preview, probabili formazioni e pronosticoIl match tra Monaco e Lorient, valido per la 18ª giornata di Ligue 1, si disputa venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18:00 allo Stade Louis II.

