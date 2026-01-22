Pronostico Le Havre-Monaco | sorriso in fondo a una settimana terribile

Analizziamo l'incontro tra Le Havre e Monaco, valido per la diciannovesima giornata di Ligue 1, in programma sabato alle 19. Una sfida importante in un momento difficile per entrambe le squadre, con informazioni su formazioni, statistiche e pronostico per capire le possibili dinamiche del match. Un appuntamento da seguire con attenzione per appassionati e appoggi strategici.

Le Havre-Monaco è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nove gol presi in quattro giorni. Una settimana terribile, fino al momento, quella del Monaco. Che non solo ha perso contro il Real Madrid in Champions League – e ci può stare ma non con quel finale – ma soprattutto ci ha rimesso le penne in casa, la scorsa settimana, contro il Lorient. Una sconfitta pesantissima per la classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma contro il Le Havre dovrebbe arrivare il sorriso in fondo a sette giorni di fuoco, nonostante i padroni di casa vengano da due risultati utili di fila e soprattutto dal pareggio inaspettato sul campo del Rennes.

