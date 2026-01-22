‘Profilo Basso’ e comicità gentile L’arte di prendersi poco sul serio

Stasera alle 21 al Teatro Nuovo, va in scena ‘Profilo Basso’, lo spettacolo di Federico Basso. Con il suo stile di comicità gentile e un approccio discreto, Basso invita il pubblico a sorridere con leggerezza, senza eccessi o sensazionalismi. Una proposta che unisce intelligenza e sobrietà, riflettendo sull’arte di prendersi poco sul serio e di affrontare la vita con un sorriso semplice e autentico.

Oggi al teatro Nuovo alle 21, arriva ‘ Profilo Basso ’, lo spettacolo di Federico Basso, il noto volto comico di tante trasmissioni tv che, iniziando come montatore di servizi per i tg, è stato autore e via via fino a conquistare tutti con la sua intelligente ed educata comicità. Che legame c’è tra lei e la città? "Ho dei bellissimi ricordi legati a Ferrara. Ci sono stato in un’occasione per lavoro e ricordo molto bene la città, la sua gente e il teatro. Da amante del pane, ho anche un ricordo indelebile delle coppiette che non vedo l’ora di riassaggiare. Ho avuto modo di apprezzare il centro storico e soprattutto ho un ricordo molto forte della gente che gira in bicicletta: Ferrara per me è ‘la città delle bici’ e mi ha lasciato una sensazione bellissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

