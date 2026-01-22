L'introduzione delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale sta trasformando la professione del revisore, influenzando le metodologie di lavoro, le competenze richieste e l'organizzazione delle attività. Questi cambiamenti rappresentano un'evoluzione significativa nel settore, richiedendo un aggiornamento costante per adeguarsi alle nuove sfide e opportunità offerte dall'innovazione tecnologica.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "L'avvento di tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale sta modificando non solo le modalità di svolgimento dell'audit, ma anche le competenze richieste e l'organizzazione del lavoro dei revisori". E' uno dei messaggi più rilevanti che emerge dalla nuova monografia "Gli impatti dell'evoluzione tecnologica sull'attività di revisione" presentata da Assirevi, l'Associazione italiana delle società di revisione legale, nel corso di un evento tenutosi a Milano. Il documento evidenzia come le società di revisione stiano rimodulando la composizione dei propri team, introducendo nuove professionalità con competenze digitali, di programmazione e di data analytics. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisore

Leggi anche: Assirevi: tecnologie avanzate e Ia trasformano la professione del revisore

Leggi anche: Il premio Lorenzo Cagnoni per le tecnologie più avanzate

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Tecnologie avanzate, siglato Patto Federativo tra CNE-FEDERIMPRESEUROPA e ANP.IAMILANO (ITALPRESS) - E' stato sottoscritto a Milano l'Atto di Patto Federativo tra la CNE-Federimpreseuropa e ANP.IA (Associazione Nazionale Professioni per l'Intelligenza Artificiale) segnando un ... notizie.tiscali.it

Le competenze avanzate infermieristiche e la Cabina di regia. Alcune riflessioni giuridicheUn’analisi dettagliata dei due documenti sul futuro delle professioni sanitarie che hanno suscitato tante polemiche. Dai dubbi sul concetto di competenze avanzate per gli infermieri a quelli ... quotidianosanita.it