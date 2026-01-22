Prodezze errori l' autogol di Lewa | in Slavia Praga-Barcellona succede di tutto

Durante la partita tra Slavia Praga e Barcellona, sono accaduti diversi eventi, tra cui due riprese del Barcellona con una doppietta di Fermin Lopez e il gol di Dani Olmo. La partita ha visto anche un autogol di Lewandowski, contribuendo a un risultato finale di 2-4. La sfida si è svolta all’Eden Arena, con il Barcellona che conclude così la fase a gironi della Champions League.

Il Barcellona ha dovuto riprendere due volte (doppietta di Fermin Lopez) lo Slavia Praga (matematicamente eliminato) alla Eden Arena, prima di chiudere sul 2-4 grazie a un super destro sotto l'incrocio dei pali di Dani Olmo e al gol numero 106 di Robert Lewandowski in Champions League. Il polacco a fine primo tempo protagonista anche di uno sfortunato autogol. Slavia Praga-Barcellona: formazioni, statistiche e anticipazioni L'incontro tra Slavia Praga e Barcellona, valido per la Champions League 2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Pronostico Slavia Praga-Barcellona: c'è una quota altissima La sfida tra Slavia Praga e Barcellona si disputa mercoledì alle 21, nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

