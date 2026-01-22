Processo ’ndrangheta stragista bis riaperta l’istruttoria in appello

Da reggiotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha riaperto l’istruttoria nel processo ’ndrangheta stragista bis, incentrato sulle accuse a Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuti mandanti di un attentato. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata calabrese, con l’obiettivo di approfondire le responsabilità e fare luce sui fatti. La nuova fase processuale rappresenta un passaggio importante nel procedimento in corso.

La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha disposto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale nel processo denominato ’ndrangheta stragista bis, secondo quanto riportato dall'Ansa, che vede imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, accusati di essere i mandanti dell’agguato.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Serena Mollicone, processo Appello bis: ammesso teste chiave Tersigni

Leggi anche: Processo Shalabayeva, condanna in appello bis per tutti i cinque poliziotti imputati

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Brusca Racconta Tutto al Processo ‘Ndrangheta Stragista! #storiemafia

Video Brusca Racconta Tutto al Processo ‘Ndrangheta Stragista! #storiemafia

Argomenti discussi: Maltempo sulla costa ionica, i Liberali di Catanzaro: Servono risposte immediate e una visione di lungo periodo; Maltempo in Sila, neve e pioggia mettono in crisi strade e infrastrutture.

processo ndrangheta stragista bis'Ndrangheta stragista, la Corte d'assise d'appello riapre l'istruttoria(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 22 GEN - La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria ha riaperto l'istruttoria dibattimentale nel processo 'Ndrangheta stragista bis che vede imputati Giuseppe Graviano ... msn.com

processo ndrangheta stragista bis‘Ndrangheta stragista, accolta la richiesta della Procura: il 5 febbraio in aula il teste sulle intercettazioni Res TauroFari puntati sulle intercettazioni del boss Pino Piromalli Facciazza. Alla sbarra Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone ... corrieredellacalabria.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.