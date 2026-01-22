Processo ’ndrangheta stragista bis riaperta l’istruttoria in appello

La Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha riaperto l’istruttoria nel processo ’ndrangheta stragista bis, incentrato sulle accuse a Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, ritenuti mandanti di un attentato. La decisione si inserisce nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata calabrese, con l’obiettivo di approfondire le responsabilità e fare luce sui fatti. La nuova fase processuale rappresenta un passaggio importante nel procedimento in corso.

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale nel processo denominato 'ndrangheta stragista bis, secondo quanto riportato dall'Ansa, che vede imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, accusati di essere i mandanti dell'agguato.

