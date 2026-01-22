Domenica alle ore 18, il Palafiom di Taranto ospita la partita tra Prisma La Cascina Taranto e Consar Ravenna. Una sfida importante tra due squadre di livello, che si affrontano in un match difficile e competitivo. L'incontro rappresenta un momento significativo per la squadra tarantina, impegnata a confermare la propria crescita in campionato.

Tarantini Time Quotidiano Domenica alle ore 18 il Palafiom si prepara ad accogliere una sfida di altissimo livello: la Prisma La Cascina Taranto ospita la Consar Ravenna in un match che si presenta di alta difficoltà. I rosso-blù scenderanno in campo con il coltello tra i denti, determinati a tornare a muovere una classifica che ha bisogno di nuove certezze e continuità. Di fronte ci sarà una delle squadre più solide del campionato. La Consar Ravenna, attualmente terza forza della classifica, è un gruppo giovane, fisico e ben organizzato, capace di abbinare intensità e qualità tecnica. I romagnoli arrivano a questo appuntamento dopo l’impegno di ierisera nei quarti di finale di Coppa Italia contro la compagine di Lagonegro vinta 3-1, ulteriore dimostrazione della profondità e del valore del loro roster. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Prisma La Cascina Taranto, domenica al Palafiom contro la corazzata Consar Ravenna

Filip Gavenda è il nuovo opposto della Prisma La Cascina Taranto VolleyPrisma La Cascina Taranto Volley annuncia l’ingresso di Filip Gavenda, opposto slovacco nato nel 1996, nel proprio roster.

Il giovane palleggiatore Simone Maiorano entra nel roster della Prisma La Cascina Taranto VolleyLa Prisma La Cascina Taranto Volley annuncia l’ingresso di Simone Maiorano nel proprio roster.

INTERVISTA A COACH GRAZIOSI DOPO LA VITTORIA ROTONDA SU SORRENTO

Volley A2 – Prisma La Cascina Taranto ospite di SorrentoTrasferta tra le più ostiche e difficile del campionato oggi per la Prisma La Cascina Taranto che sarà ospite parquet di ... trnews.it

Volley A2: campo caldo e punti pesanti, Taranto ci prova a SorrentoTARANTO – Trasferta ad alto rischio per la Prisma La Cascina Taranto, attesa domenica alle 19 sul campo di Sorrento, uno dei più caldi e difficili del campionato. Un vero esame di maturità per gli ion ... trnews.it

NO TIME TO WASTE! NEXT MATCH Prisma La Cascina Taranto Consar Ravenna domenica 25 ore 18 PalaFiom Taranto diretta Dazn Alzarsi, combattere, insieme. Per la Maglia! #tarantopowerexperience #A2Mvolley x.com

Serie A2 Credem Banca: Prisma La Cascina Taranto – Consar Ravenna, al via la prevendita dei biglietti urly.it/31dj-_ #giornalerossoblu - facebook.com facebook