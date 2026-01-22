Primo cittadino attaccato dai suoi consiglieri | Ora deve dimettersi

Il sindaco di Gravellona si trova al centro di tensioni interne, con i consiglieri che chiedono le sue dimissioni. Dopo aver riorganizzato la giunta, ora deve affrontare nuove sfide all’interno della propria maggioranza. La situazione rischia di indebolire ulteriormente la sua posizione, in un contesto di crescente isolamento politico.

Il sindaco di Gravellona è sempre più solo. Dopo aver trovato una soluzione per proseguire la consigliatura avvicendando due assessori ora deve guardarsi anche dai suoi. Cinque consiglieri di maggioranza hanno infatti protocollato nei giorni scorsi cinque mozioni, una interpellanza e una interrogazione che verranno discusse nel corso del prossimo Consiglio comunale, non ancora fissato, che con tutta probabilità sarà l’ultimo con Luciano Garza (nella foto) sindaco. Nel dettaglio al primo cittadino vengono contestate le motivazioni dell’ avvicendamento degli assessori Walter Cividini e Ilenia Trovato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sardegna nel caos: tutti bocciano la giunta Todde (dai manager sanitari alla Consulta). FdI: deve dimettersiLa Sardegna attraversa una fase di instabilità politica e amministrativa, con numerosi pronunciamenti sfavorevoli alla giunta guidata da Alessandra Todde.

