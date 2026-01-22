Prime pagine quotidiani sportivi – 22 gennaio 2026

Ecco le principali notizie sportive a livello nazionale, riportate sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport presentano le notizie più rilevanti, offrendo una panoramica aggiornata sugli eventi e le novità del mondo dello sport. Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sintetico delle principali tematiche trattate nei giornali di oggi.

Calciomercato Inter LIVE: Retroscena Jakirovic, trattativa Mlacic ancora aperta. Intanto Romano parla così del Dibu Martinez Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse per Martinez: «Offerto ai nerazzurri, ma.» Mercato Inter, avanza l’idea Dibu Martinez per la porta: incontro con gli agenti. Ecco tutti i dettagli Piovani a Rai Sport: «Felice per le ragazze, tornate alla grande dopo la sosta. Si vede che riesci a fare qualcosa in più quando hai questa cosa. E su Commisso.» Inter Women, colpo di mercato: ecco Annika Paz dal River Plate. Si attende solo l’annuncio Inter Primavera Monza, finisce 2-3! La squadra di Carbone non riesce a rimontare la doppietta di Reita e ora rischia il -6 dalla vetta Settore Giovanile Inter, cade Solivellas ma ci pensa Dellafiore: Handanovic non sbaglia in Trentino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Prime pagine quotidiani sportivi – 22 gennaio 2026 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 22 gennaio 2026 Prime pagine quotidiani sportivi – 13 gennaio 2026Ecco le principali aperture dei quotidiani sportivi italiani di oggi, martedì 13 gennaio 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Rassegna Stampa Sportiva 10 Gennaio 2026 TUTTONOTIZIE Argomenti discussi: Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media; Prime pagine: Potere Inter, Pio Tutto; Füllkrug sblocca il Milan: le prime pagine dei giornali; Serie A: un sabato da big - La rassegna stampa del 17 gennaio 2026. Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 21 gennaio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... calcionews24.com Prime pagine: Inter non basta; Oh Jesus!La Gazzetta dello Sport apre con il ko dell’Inter per 3-1 contro l’Arsenal in Champions League. In prima pagina anche la sconfitta del Napoli e la vigilia di Juventus-Benfica ... gianlucadimarzio.com Accadde Oggi. Le prime pagine delle notizie più importanti dal 1988 a oggi. #CiociariaOggi #AccaddeOggi #PrimePagine facebook Le prime pagine di oggi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.