Primavera Per i ragazzi di mister Brocchini ancora una sconfitta di misura

La Primavera della San Marino Academy, sotto la guida di mister Brocchini, ha affrontato la seconda partita del girone di ritorno, ma anche questa volta non è riuscita a ottenere il risultato sperato. La squadra ha concluso la partita con una sconfitta di misura, confermando le sfide ancora presenti nel percorso stagionale.

Niente da fare per la Primavera 4 della San Marino Academy nel secondo appuntamento del girone di ritorno. I ragazzi di Brocchini cedono di misura sul campo dell' Ospitaletto, che si fa bastare la rete di Pozzaglio al 7' per fare bottino pieno (1-0). Una battuta d'arresto che lascia i biancazzurri sempre più soli all'ultimo posto della classifica con un solo punto raccolto nelle dodici gare disputate sin qui. Un girone, quello dei titani, che continua a essere comandato dal Novara. Ma i piemontesi si devono guardare le spalle. La Dolomiti Bellunesi è staccata di sole quattro lunghezze e anche il Trento non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

