Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso può variare quotidianamente. Oggi, 22 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a circa 0,419 euro per Smc. In questa guida, analizzeremo le tendenze attuali del mercato del gas e il suo andamento al dettaglio e all’ingrosso, offrendo un quadro aggiornato e preciso sulle quotazioni di oggi.

Quanto vale oggi il gas all'ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 22 Gennaio 2026, è pari a circa 0,419 euroSmc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo la media giornaliera di 44,16 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 44,16 10,7? 4,126 euroSmc). Tuttavia, per allinearsi alle prassi di mercato e arrotondamenti, il valore di riferimento per oggi si attesta attorno a 0,419 euroSmc. L'andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo. Dopo aver toccato i minimi di inizio gennaio, con valori inferiori a 0,28 euroSmc, il prezzo ha iniziato una progressiva risalita, accelerata negli ultimi giorni.

