Il prezzo del gas al metro cubo rappresenta un dato importante per famiglie e imprese, influenzando direttamente i costi delle bollette. Aggiornato quotidianamente, questo valore permette di monitorare l’andamento del mercato e pianificare le spese energetiche in modo più consapevole. Conoscere il prezzo corrente è utile per valutare eventuali variazioni e gestire al meglio il proprio budget domestico o aziendale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate da famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas e sulle spese domestiche. Sapere quanto si paga oggi per un metro cubo di metano permette di valutare offerte, confrontare tariffe e stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Argomenti discussi: Prezzo gas al metro cubo oggi; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Bollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabile; Quanto costa il gas per i vulnerabili a gennaio 2026?.

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglieArera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. I costi in bolletta ... quifinanza.it

Bollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabileConfrontando le tariffe sul Portale offerte di Arera emergono aumenti generalizzati per il gas e sostanziale stabilità sull’elettricità, dove il prezzo ... repubblica.it

Quanto costa il calcestruzzo preconfezionato per metro cubo Scopri il prezzo medio per il calcestruzzo preconfezionato per metro cubo. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook

A Milano il prezzo medio arriva a 6mila euro al metro quadro ilsole24ore.com/art/a-milano-p… x.com