prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo rappresenta un dato importante per famiglie e imprese, influenzando direttamente i costi delle bollette. Aggiornato quotidianamente, questo valore permette di monitorare l’andamento del mercato e pianificare le spese energetiche in modo più consapevole. Conoscere il prezzo corrente è utile per valutare eventuali variazioni e gestire al meglio il proprio budget domestico o aziendale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate da famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas e sulle spese domestiche. Sapere quanto si paga oggi per un metro cubo di metano permette di valutare offerte, confrontare tariffe e stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

