Il meteo a Roma e nel Lazio il 23 gennaio 2026 prevede condizioni di tempo stabile, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno fredde, con valori bassi rispetto alla norma stagionale. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per le condizioni climatiche, rimanendo aggiornati sulle eventuali variazioni durante la giornata.

Venerdì 23 gennaio 2026. ROMA – Giornata all’insegna della stabilità atmosferica su Roma e sull’intera regione Lazio nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026. Dopo il freddo notturno, il tempo si manterrà in prevalenza asciutto, con cieli parzialmente nuvolosi e ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali del giorno.?? Meteo Roma. Nella Capitale la giornata inizierà con temperature basse al mattino, accompagnate da possibili foschie nelle zone periferiche. Nel corso della giornata il cielo si presenterà variabile, con nubi irregolari alternate a momenti soleggiati. Temperature minime: intorno ai 3°C. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Lazio: tempo stabile ma freddo

