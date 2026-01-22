Preside sospesa dopo suicidio 14enne

La preside dell'Istituto Pacinotti di Fondi è stata sospesa per tre giorni in seguito al tragico suicidio di un alunno di 14 anni. La decisione arriva nel rispetto delle procedure interne e mira a consentire le indagini necessarie. La scuola si impegna a offrire supporto a studenti e personale in un momento difficile, mantenendo un atteggiamento di rispetto e attenzione verso tutte le persone coinvolte.

16.47 Tre giorni di sospensione per la dirigente scolastica dell'Istituto Pacinotti di Fondi, in provincia di Latina. E' l'esito del procedimento disciplinare avviato dopo il suicidio di un alunno 14enne della sua scuola, avvenuto il giorno precedente all'inizio delle lezioni. Lo rende noto la Flc Cgil: il Miur "ha concentrato l'attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole per dimostrare di saperlo trovare e punirlo, mentre sono in corso indagini penali per accertare eventuali responsabilità".

