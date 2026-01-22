Premio letterario Scrittura e ironia per capire il reale

Il Premio Letterario di Certaldo invita le nuove generazioni a riflettere sulla realtà quotidiana attraverso la scrittura. Un’occasione per esplorare, con attenzione e sensibilità, i temi contemporanei, utilizzando l’ironia come strumento di interpretazione. La competizione mira a stimolare il talento e la capacità critica dei giovani, promuovendo un dialogo autentico tra le parole e il mondo che ci circonda.

CERTALDO Invitare le nuove generazioni ad usare la scrittura come strumento di interpretazione della realtà contemporanea. Questo lo scopo del Concorso Letterario "Boccaccio Giovani", giunto quest’anno alla sua 14esima edizione e promosso dall’associazione letteraria Giovanni Boccaccio in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale per la Toscana, il Comune di Certaldo, il Comune di Firenze e l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. Il tema è: " L’ironia: scudo contro il buio o specchio della realtà?". Seguendo l’esempio dell’autore del Decameron, maestro nell’uso dell’ironia per smascherare ipocrisie e contraddizioni del suo tempo, i giovani autori e autrici sono chiamati a confrontarsi con il valore del sorriso, inteso non come evasione, ma come chiave di lettura del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio letterario. Scrittura e ironia per capire il reale Scrittura e sentimenti . Torna il Premio BerrinoSta per concludersi la diciottesima edizione di “Scrivi l’amore - Premio Mario Berrino”, un concorso letterario promosso dall’Associazione Amici di Mario Berrino a Ispra. Leggi anche: Un libro da leggere per capire perché l’AI non sostituirà mai la scrittura vera La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Premio letterario. Scrittura e ironia per capire il reale; Green Book Premio letterario; Concorso letterario Incrociamo le penne per valorizzare la scrittura creativa; Due concorsi di Caffè Corretto: scrivere ti premia. Cultura, al via la quarantesima edizione del premio letterario nazionale per la donna scrittrice: iscrizioni aperte, debutta il premio digital storytellerLe domande entro il 28 febbraio. Il concorso, organizzato dal Comune di Genova, celebra quarant’anni di storia e si apre ai nuovi linguaggi della divulgazione letteraria online ... lavocedigenova.it Al via il XXI Premio Letterario Capannese 'Renato Fucini': iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2026Si apre il XXI Premio Letterario Capannese 'Renato Fucini', il concorso letterario promosso dall'Associazione Culturale Capannese, in collaborazione e col ... gonews.it Premio letterario “Scritti al Bo – oltre il sapere” È aperto il bando del Premio letterario “Scritti al Bo – oltre il sapere”, rivolto a chi ha scritto un racconto inedito sui temi dei diritti umani, della pace, dell’equità e della giustizia. Destinatari: Il Premio è apert facebook Scadenza 31/01/2026 Premio InediTO - Colline di Torino: concorso letterario per romanzi, racconti, raccolte di poesie, poesie e saggi (opere inedite) con premi in denaro e in pubblicazione concorsi-letterari.it/concorso-lette… x.com

