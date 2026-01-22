Pregiudicata! Scoppia la rissa alla Camera shock contro Giorgia Meloni

Nella seduta di ieri alla Camera dei Deputati si sono registrati momenti di tensione, con proteste e scontri tra maggioranza e opposizioni. L’evento ha attirato l’attenzione sui toni e i comportamenti all’interno dell’aula parlamentare, segnando un episodio di forte nervosismo politico. La discussione si è concentrata su temi rilevanti, riflettendo le tensioni e le dinamiche in corso nel panorama politico italiano.

L'avvio della seduta di ieri dell' Aula della Camera è stato caratterizzato da un clima di forte tensione, con proteste incrociate tra maggioranza e opposizioni. Quello che era previsto come un ordinario inizio dei lavori si è rapidamente trasformato in un confronto acceso, che ha costretto la presidente di turno Anna Ascani a richiamare più volte i deputati al rispetto dell'ordine. L'origine del contrasto è legata all'intervento della deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, che ha rilanciato la richiesta di Avs affinché la premier Giorgia Meloni si presenti in Parlamento per illustrare la posizione del governo su questioni di politica estera, tra cui la Groenlandia e il Board of Peace per Gaza.

Lite alla Camera, M5s e Avs contro Giorgia Meloni: “Venga in Aula”. Esplode la rissaNella seduta di ieri alla Camera, si è verificato un acceso confronto tra il Movimento 5 Stelle, Avs e il governo, rappresentato da Giorgia Meloni.

