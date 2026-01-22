Potature in viale Indipendenza auto in esilio per due settimane

Dal 23 gennaio al 7 febbraio, viale Indipendenza sarà soggetto a potature, con il divieto di sosta totale per residenti e autorizzati. Durante questo periodo, le auto dovranno essere spostate per consentire i lavori e garantirne la corretta esecuzione. Si invita la cittadinanza a pianificare i propri spostamenti di conseguenza, rispettando le indicazioni temporanee e le restrizioni in vigore.

Blocco totale della sosta per residenti e autorizzati in viale Indipendenza per due settimane, dal 23 gennaio al 7 febbraio. Ieri mattina, infatti, i cittadini hanno trovato tutta l'area transennata con il nastro biancorosso, cartelli di divieto di sosta e l'ordinanza (stampata in piccolo su un.

