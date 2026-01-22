La trasformazione digitale di Poste Italiane prosegue con successo, confermando l’adozione della super app da parte di oltre 86mila cittadini. Questa evoluzione si riflette anche nel territorio riminese, dove la transizione digitale si sta consolidando come elemento chiave per migliorare servizi e facilità di accesso. Un processo che continua a rafforzare il rapporto tra Poste e gli utenti, promuovendo un progresso sostenibile e innovativo.

La transizione digitale di Poste è una realtà da record, ben consolidata anche nel territorio riminese. Sono già 86mila i cittadini della provincia di Ferrara che usano la Super App "P", l’applicazione che da luglio 2025 ha assorbito le precedenti applicazioni BancoPosta e Postepay e che offre in un tap tutti i servizi e prodotti del Gruppo. La Super App è divenuta in pochi mesi leader tra le app gratuite in Italia disponibili su Apple store e Google play, rendendo estremamente agevole la migrazione dalle vecchie app di Poste Italiane alla nuova perché ha garantito continuità operativa agli utenti che hanno potuto continuare ad usare le precedenti credenziali di accesso già in uso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poste, la transizione: "Già 86mila cittadini vanno con la super app"

