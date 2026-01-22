Poste Italiane disponibile anche a Ostia Lido Il Libro dei Francobolli 2025

Da oggi, presso l’ufficio postale di Ostia Lido in Piazza della Posta, è disponibile “Il Libro dei Francobolli 2025”. La raccolta include tutte le 135 emissioni del 2025, accompagnate da testi che spiegano il tema e le motivazioni di ogni emissione. Un’occasione per apprezzare e conoscere meglio la filatelia italiana, anche in un contesto accessibile e informativo.

Ostia, 22 gennaio 2026 – È disponibile anche a Ostia Lido, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Piazza della Posta, “Il Libro dei Francobolli 2025”, la raccolta delle 135 carte valori postal i emesse nel corso dell’anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. Il Libro, disponibile oltre che in tutti gli uffici postali con sportello filatelico, anche negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online sul sito f ilatelia.poste.it, non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma è soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il nostro Paese come un’affascinante storia di eccellenza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Poste Italiane: in 5 uffici postali della provincia di Frosinone disponibile “il libro dei francobolli 2025”Da oggi, nei cinque uffici postali della provincia di Frosinone, è disponibile il nuovo Libro dei Francobolli 2025 di Poste Italiane.

Libro dei francobolli 2025: 135 carte valori postali per i collezionisti salernitaniIl Libro dei Francobolli 2025 è disponibile per i collezionisti di Salerno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Poste Italiane, disponibile a Cosenza e Castrovillari il libro dei francobolli del 2025; Poste Italiane, in 14 uffici postali abruzzesi disponibile il Libro dei Francobolli 2025; Isee 2026, addio file alle Poste: saldo e giacenza media si scaricano online con un click; Poste Italiane, è ora disponibile a Viterbo e Tarquinia il Libro dei francobolli 2025.

Poste Italiane, in 14 uffici postali abruzzesi disponibile il Libro dei Francobolli 2025È disponibile da oggi anche in Abruzzo il Libro dei Francobolli 2025, il volume di Poste Italiane che ne raccoglie 135 ... laquilablog.it

E-commerce, Poste Italiane accelera: ordini in giornata anche nel TrapaneseAttivo a Palermo il nuovo hub e-commerce di Poste Italiane: fino a 8mila pacchi al giorno e consegne in giornata anche a Trapani ... marsalalive.it

Poste Italiane. . Gian Pasquale, dipendente di Poste Italiane e musicista nel tempo libero, ha visto il suo sogno diventare realtà: una sua canzone è stata scelta per il nuovo album di Irene Grandi. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/01/21/tg-poste-del-21-g - facebook.com facebook

Sicurezza dei luoghi di lavoro: nel Centro di smistamento di #Bologna è stato installato un distributore automatico dei dispositivi di protezione individuale. Un progetto che sarà esteso ad altri centri. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItalian x.com