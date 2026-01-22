Possibili cambi in tutti i reparti Così l’Ascoli vuole tornare a vincere

L’Ascoli si prepara a un possibile rinnovamento della squadra, con cambi che potrebbero interessare diversi reparti. L’obiettivo è migliorare le prestazioni e tornare a ottenere risultati positivi. La società valuta con attenzione le modifiche necessarie per rafforzare la squadra e affrontare le prossime sfide con maggiore solidità. Un intervento strategico che mira a ristabilire la competitività e la fiducia nel gruppo.

L' Ascoli prova ad invertire la rotta con un rimpasto che potrebbe riguardare un po' tutti i reparti. Le risposte fornite nel corso dell'ultima gara disputata ad Alessandria contro la Juventus Next Gen e purtroppo persa 1-0 (la firma vincente è stata quella messa asestata da Guerra nel corso della ripresa ndr), hanno generato tutta una serie di analisi e riflessioni. La prossima tappa prevista sulla tabella di marcia non ammetterà più eventuali passi falsi. Domenica contro il Perugia (ore 14.30), nel primo di due incontri casalinghi, i bianconeri dovranno solo ed esclusivamente tornare a conquistare la vittoria per scacciare i malumori e fornire una determinata risposta nei confronti delle avversarie che in campionato si stanno convincendo di poter tentare il sorpasso sul Picchio.

