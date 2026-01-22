Posch Mainz ufficiale l’addio al Como | il comunicato dei due club svelata la formula

Il Como e Posch Mainz hanno comunicato ufficialmente la conclusione del trasferimento del difensore Stefan Posch in Germania. Entrambe le società hanno reso note le modalità e i dettagli della separazione, segnando un nuovo capitolo per il calciatore e i club coinvolti. La decisione rappresenta un passaggio importante per la carriera del giocatore e per la pianificazione delle rispettive squadre.

Argomenti discussi: Stefan Posch lascia il Como: va al Mainz in prestito; Il Mainz si sta muovendo per Posch del Como; Calciomercato live: Fabbian alla Fiorentina, Juventus su En-Nesyri, Bailey torna in Inghilterra; Gli occhi della Bundesliga su Posch: c'è anche il Mainz sull'austriaco del Como.

Stefan Posch lascia il Como: va al Mainz in prestito. Stefan Posch lascia temporaneamente il Como e riparte dalla Bundesliga. Il difensore austriaco si trasferisce al Mainz con la formula del prestito secco.

Niente Posch al Toro, va al Mainz. Nei giorni scorsi si era parlato di Stefan Posch al Torino ma il difensore austriaco del Como si trasferisce al Mainz.

