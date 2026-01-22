Porto riassegnate a Ltm le aree in Darsena 1 e Calata Bengasi | la concessione scadrà a dicembre
L'Autorità Portuale di Porto ha assegnato temporaneamente a Ltm 81.000 mq di aree demaniali in Darsena 1 e sulla Calata Bengasi, con una concessione valida fino a dicembre. Questa decisione riguarda la gestione e l’utilizzo di spazi strategici nel porto, garantendo continuità alle attività portuali e rispettando le procedure previste. La durata temporanea dell’assegnazione permette di valutare eventuali sviluppi futuri e la pianificazione delle aree interessate.
L'Autorità Portuale ha disposto l’utilizzo temporaneo da parte di Ltm degli 81mila mq di aree demaniali marittime in Darsena 1 e sulla Calata Bengasi. L’autorizzazione avrà decorrenza dal 19 gennaio, per le aree già nella disponibilità della società, e dalla data di effettiva consegna, per le.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Napoli, droga calata dal paniere: arrestati due giovani a Calata Capodichino
Leggi anche: Porto | Darsena Europa, i lavori avanzano: completati (in anticipo) i primi 80mila metri quadrati della vasca di colmata
Argomenti discussi: Livorno, riassegnate a LTM le aree di Darsena 1 e Calata Bengasi; Riassegnate a LTM le aree in Darsena 1 e Calata Bengasi.
Alghero, dibattito sul porto: proposta di pontile galleggiante contestata Ad Alghero si riaccende il confronto sul futuro dell’area portuale, spinta dalla recente presenza di un mega yacht nella rada. Alberto Bamonti, consigliere comunale, propone la realizzazion facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.