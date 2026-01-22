Porto riassegnate a Ltm le aree in Darsena 1 e Calata Bengasi | la concessione scadrà a dicembre

L'Autorità Portuale di Porto ha assegnato temporaneamente a Ltm 81.000 mq di aree demaniali in Darsena 1 e sulla Calata Bengasi, con una concessione valida fino a dicembre. Questa decisione riguarda la gestione e l’utilizzo di spazi strategici nel porto, garantendo continuità alle attività portuali e rispettando le procedure previste. La durata temporanea dell’assegnazione permette di valutare eventuali sviluppi futuri e la pianificazione delle aree interessate.

L'Autorità Portuale ha disposto l’utilizzo temporaneo da parte di Ltm degli 81mila mq di aree demaniali marittime in Darsena 1 e sulla Calata Bengasi. L’autorizzazione avrà decorrenza dal 19 gennaio, per le aree già nella disponibilità della società, e dalla data di effettiva consegna, per le.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

