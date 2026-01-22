Porto riassegnate a Ltm le aree in Darsena 1 e Calata Bengasi | la concessione scadrà a dicembre

L'Autorità Portuale di Porto ha assegnato temporaneamente a Ltm 81.000 mq di aree demaniali in Darsena 1 e sulla Calata Bengasi, con una concessione valida fino a dicembre. Questa decisione riguarda la gestione e l’utilizzo di spazi strategici nel porto, garantendo continuità alle attività portuali e rispettando le procedure previste. La durata temporanea dell’assegnazione permette di valutare eventuali sviluppi futuri e la pianificazione delle aree interessate.

