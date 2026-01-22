Porta a Porta festeggia i suoi primi 30 anni

Porta a Porta celebra i suoi primi 30 anni di trasmissione, un percorso che ha accompagnato il pubblico italiano nel dibattito politico e sociale. Dallo studio Rai, tra le porte bianche e le note di ‘Via col Vento’, si ripercorrono tre decenni di confronto e ascolto, con ospiti e momenti che hanno segnato la storia della televisione italiana. Un anniversario che invita a riflettere sull’evoluzione del rapporto tra media e società.

AGI - Le due porte bianche, le note di 'Via col Vento', nello studio Rai Romano Prodi con un libretto verde in mano, in cui si intravede il logo dell' Ulivo. E la domanda, ovviamente di Bruno Vespa: "Professore, ma lei l'accordo tra D'Alema e Berlusconi lo vuole o non lo vuole?". Istantanee di un'altra epoca. È il 22 gennaio 1996 e Prodi sarebbe diventato presidente del Consiglio tre mesi dopo. Ma è anche la prima puntata di 'Porta a Porta'. La ' Terza Camera dello Stato' che compie trent'anni. E per l'occasione festeggia la ricorrenza con uno speciale che è andato in onda stasera, in prima serata, su Rai 1. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Porta a Porta festeggia i suoi primi 30 anni Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo specialeStasera su Rai 1, Porta a porta celebra i suoi 30 anni con uno speciale in diretta condotto da Bruno Vespa. Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al BanoPorta a Porta celebra i suoi 30 anni con una puntata speciale condotta da Bruno Vespa, arricchita dalla presenza di Mara Venier e Al Bano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Aurora fa una sorpresa a Laura per il suo compleanno! #shorts Argomenti discussi: Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo speciale; Porta a Porta compie 30 anni. Questa sera lo speciale in diretta su Rai 1; Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al Bano; Porta a Porta compie 30 anni: su Rai Uno puntata speciale del programma di Bruno Vespa. Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo specialeLa trasmissione di Bruno Vespa festeggia tre decenni con una serata in diretta su Rai 1. In studio stasera leader politici, volti storici della Rai e momenti simbolo della storia del programma. movieplayer.it Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al BanoPochi minuti in un programma ben più lungo, tra ospiti politici e dello spettacolo. Tanto è bastato però per generare meme a volontà ... dilei.it “Proveremo a riavvicinare la politica al pubblico”. 30 anni fa, il 22 gennaio 1996, andava in onda la prima puntata di “Porta a porta”, il talk show che ha cambiato la seconda serata televisiva. In questi anni ha raccontato l’Italia attraverso 17 Governi, 11 Preside - facebook.com facebook Ora in diretta su Rai Uno insieme a Bruno Vespa per festeggiare i 30 anni di Porta a Porta: tre decenni di politica, storia e grandi sfide raccontate agli italiani, e stasera siamo protagonisti di questa pagina di televisione. #portaaporta x.com/i/broadcasts/1… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.