Porta a Porta – 30 anni della nostra vita le pagelle | un karaoke deludete 4 ora e sempre zingara 4

Il 21 gennaio è andato in onda lo speciale di Porta a Porta per celebrare i 30 anni di trasmissione. Con Bruno Vespa al centro, l’evento ha ripercorso tre decenni di storia, tra ricordi e riflessioni. Tra le pagelle, un karaoke deludente e un’espressione di identità come “ora e sempre zingara” sono stati alcuni dei momenti commentati. Un’occasione per riflettere sul ruolo e l’evoluzione del programma nel panorama televisivo italiano.

Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita, andato in onda mercoledì 21 gennaio, con un Bruno Vespa tronfio e inorgoglito dagli attestati di stima ricevuti, alcuni eccelsi come quello di Papa Leone. Svariati gli ospiti, provenienti dal mondo della politica e da quello dello spettacolo, tutti in grado di offrire qualcosa di molto personale. Momento amarcord. Voto: 6. Al di là degli auguri di Fiorello, dell'uso dell'IA ecc., lo speciale per l'anniversario dei 30 anni di Porta a Porta ha avuto inizio con l'ingresso di alcuni ospiti dello spettacolo: Paolo Belli, Carlo Conti, Al Bano, Milly Carlucci, Mara Venier, Valeria Marini e Iva Zanicchi. Per celebrare questo traguardo, mercoledì 21 gennaio andrà in onda su Rai 1, in diretta alle 21.45, lo speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita. Porta a Porta festeggia trent'anni dalla prima puntata del talk show, in onda il 22 gennaio 1996. Bruno Vespa accoglierà in studio personaggi della politica e dello spettacolo, ripercorrendo tre decenni di politica, storia e grandi sfide raccontate agli italiani.

