porcaroli tappa a faenza e ravenna

L’attrice Benedetta Porcaroli e la regista Carolina Cavalli saranno ospiti oggi al cinema Mariani a Ravenna e al cinema Sarti a Faenza. Sarà una serata speciale quella odierna, con inizio alle ore 21, che vedrà protagoniste due ospiti di grande rilievo del cinema italiano contemporaneo: l’attrice Benedetta Porcaroli e la regista Carolina Cavalli, presenti al Cinema Mariani di Ravenna e al Cinema Sarti di Faenza. Nell’ambito della rassegna ’Finalmente è giovedì’, le due artiste incontreranno il pubblico di Faenza prima della proiezione e quello di Ravenna al termine del film, in occasione della presentazione del film ’ Il rapimento di Arabella ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il viaggio surreale di Holly e Arabella continua e fa tappa in nuove sale! Ecco dove e quando la protagonista, Benedetta Porcaroli e la regista Carolina Cavalli incontreranno il pubblico: - 15/01 Riccione, Cinepalace Multiplex, ore 21:00 - 22/01 Faenza, Cinema - facebook.com facebook