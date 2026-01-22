Ponte animi ancora caldi | No alla calata in più C’era un’alternativa

Il progetto di aggiungere una nuova campata al ponte attraverso l’arretramento della spalla rappresenta una soluzione unica nel suo genere, sia in Italia che in Europa. Nonostante l’esistenza di numerosi ponti con pile in alveo, molte più robuste di quella del ponte lodigiano, questa scelta solleva questioni di sicurezza e sostenibilità. È importante considerare alternative che garantiscano stabilità e rispetto del contesto senza ricorrere a interventi così invasivi.

"L'aggiunta di una nuova campata al ponte mediante arretramento della spalla è una soluzione che non trova eguali nè in Italia nè in Europa, pur esistendo nel nostro Paese centinaia di ponti con pile in alveo, spesso molto più massicce dei tre metri del ponte lodigiano. Questa unicità pone una domanda legittima: perché a Lodi si è scelta una soluzione così atipica e strutturalmente invasiva, mai utilizzata in casi analoghi?". È l'interrogativo che solleva Domenico Ossino, ex presidente del comitato Alluvionati di Lodi in vista del cantiere che, da marzo a settembre, provocherà forti disagi in città.

