Pompa Gpl esplosa a Villa Gordiani salgono a quattro gli indagati per omicidio e disastro colposi
Un’esplosione di una pompa Gpl a Villa Gordiani il 4 luglio 2025 ha causato gravi conseguenze, portando all’iscrizione di quattro persone nel registro degli indagati per omicidio e disastro colposi. Le indagini, ancora in corso, coinvolgono anche tre altri soggetti, mentre si approfondiscono le cause dell’incidente e le responsabilità. La vicenda evidenzia la complessità delle procedure di sicurezza nel settore e la necessità di approfondire le circostanze dell’accaduto.
Si procede per disastro e omicidio colposi e lesioni anche nei confronti di altre tre persone oltre all'autista dell'autocisterna esplosa il 4 luglio 2025.🔗 Leggi su Fanpage.it
