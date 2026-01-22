Pompa Gpl esplosa a Villa Gordiani salgono a quattro gli indagati per omicidio e disastro colposi

Un’esplosione di una pompa Gpl a Villa Gordiani il 4 luglio 2025 ha causato gravi conseguenze, portando all’iscrizione di quattro persone nel registro degli indagati per omicidio e disastro colposi. Le indagini, ancora in corso, coinvolgono anche tre altri soggetti, mentre si approfondiscono le cause dell’incidente e le responsabilità. La vicenda evidenzia la complessità delle procedure di sicurezza nel settore e la necessità di approfondire le circostanze dell’accaduto.

