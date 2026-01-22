In occasione delle celebrazioni per i martiri della libertà, la Questura di Palermo ha organizzato una cerimonia alla presenza della sezione ANPS di Monreale, durante la quale è stata posata una “Pietra d’Inciampo” dedicata alla memoria della Guardia di Pubblica Sicurezza Annibale Tonelli, poliziotto e martire della Resistenza. Un momento di riflessione sul valore della libertà e del sacrificio di chi ha combattuto per essa.

In occasione delle celebrazioni in onore dei martiri della libertà, la Questura di Palermo ha ospitato la solenne cerimonia di posa di una “Pietra d’Inciampo” dedicata alla Guardia di Pubblica Sicurezza Annibale Tonelli. All’evento ha preso parte una delegazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), sezione di Monreale, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Economo. Annibale Tonelli, originario di La Spezia e caduto a Mauthausen nel marzo del 1945, è oggi riconosciuto come una figura chiave tra i funzionari di Polizia che scelsero la via della Resistenza. La sua storia di sacrificio iniziò la mattina del 23 novembre 1944 quando, mentre si recava in servizio, fu catturato dalle milizie naziste delle “SS” e della Guardia Nazionale Repubblicana. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Poliziotto e martire della Resistenza: la sezione ANPS di Monreale alla cerimonia per Tonelli

