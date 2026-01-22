La polizia provinciale di Lecco ha concluso un anno di attività, con circa 900 controlli sul territorio. Tra le principali operazioni, l’attenzione ai bracconieri di cinghiali e la tutela di ambienti naturali e risorse locali. Il loro lavoro si concentra sulla prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti, contribuendo alla tutela e alla salvaguardia dell’ecosistema e della qualità della vita nella provincia.

Lecco, 22 gennaio 2026 – Sono i guardiani dell’ambiente. Proteggono boschi, fiumi e laghi da chi abbandona rifiuti, costruisce abusivamente, inquina. E difendono gli animali dai bracconieri che li cacciano o i pesci da chi li pesca di frodo. Ma impediscono anche che specie aliene si moltiplichino a dismisura: cinghiali, cormorani, piccioni, nutrie. Sono gli 8 agenti, il vicecommissario, il vicecomandante e il comandante della Polizia provinciale di Lecco. “Un lavoro fondamentale” . Collaboratori, non sottoposti, che ci mettono anima e corpo”, li ringrazia il comandante Gerolamo Quadrio. “Ragazze e ragazzi eccezionali”, sostiene la presidente della Provincia Alessandra Hofmann. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia provinciale di Lecco, il bilancio di un anno di attività sul territorio: 900 controlli e bracconieri di cinghiali sorvegliati speciali

