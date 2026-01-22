polizia municipale anche di notte a scandicci debutto il 19 febbraio con il turno fino alle 24

A partire dal 19 febbraio, la polizia municipale di Scandicci sarà operativa anche di notte, con un turno fino alle 24. La decisione, annunciata dalla sindaca Sereni al termine dell’assemblea dei lavoratori, mira a rafforzare il servizio di sicurezza nel territorio. La misura rappresenta un passo importante per garantire una presenza più costante delle forze dell’ordine, mantenendo un approccio sobrio e funzionale alle esigenze della comunità.

Scandicci, 22 gennaio 2026 – Vigili di notte, fissata la data dell’entrata in servizio. E’ la sindaca Sereni, al termine dell’assemblea dei lavoratori nella quale è stato scongiurato lo stato di agitazione della polizia municipale, a dare l’indicazione: "Sul terzo turno stiamo andando tutti nella stessa direzione. Il 19 febbraio partiremo col servizio sperimentale e lo faremo grazie alla responsabilità dimostrata da ognuno degli attori coinvolti: politica, amministrazione e sindacati". Dall’assemblea dei lavoratori sono emerse delle criticità, ma alla è stata trovata una quadra. A fare da ‘accelerante’ le polemiche sollevate dall’opposizione, che aveva richiamato la politica alle sue responsabilità, ovvero a chiudere una trattativa in stallo da mesi, e chiesto ai sindacati di non nicchiare su un servizio essenziale per la sicurezza in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

