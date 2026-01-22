Il report annuale della Polizia locale di Altopascio per il 2025 evidenzia le attività svolte nel campo della sicurezza e della prevenzione. Nel corso dell’anno sono stati controllati circa tremila veicoli, redatti quasi 5.000 verbali e realizzati oltre 1.500 posti di controllo. Questi dati riflettono l’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti i cittadini.

Tremila veicoli controllati, quasi 5mila verbali, 1500 posti di controllo. Sono alcuni dei numeri del report annuale della Polizia locale di Altopascio riferito al 2025. Edilizia, ambiente, circolazione stradale e reati di particolare gravità, compresi quelli riconducibili alla violenza di genere, i settori di intervento. "Il lavoro svolto dalla Polizia municipale nel corso del 2025 conferma un impegno costante, per il quale ringrazio il personale, non solo per la viabilità e il controllo del territorio, ma anche per il presidio della legalità e la collaborazione con l’Autorità giudiziaria – spiega la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio – e, come abbiamo sempre detto, la sicurezza si costruisce con la presenza sul territorio, con il pattugliamento, con gli investimenti sul personale e sulla strumentazione (uno su tutti l’installazione delle telecamere di videosorveglianza di ultima generazione), con la capacità di creare collaborazioni con le altre forze di polizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia locale. Sicurezza e prevenzione

Truffe agli anziani, Nardò si mobilita: polizia locale e diocesi per la prevenzioneNardò si impegna a rafforzare la tutela degli anziani contro le truffe, coinvolgendo polizia locale e diocesi in un progetto di prevenzione e sensibilizzazione.

Scende in campo la prevenzione: polizia locale e Us Lecce uniti contro le truffeIn occasione della partita tra Lecce e Roma, polizia locale e Us Lecce hanno collaborato per promuovere la prevenzione delle truffe tra i tifosi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Polizia locale Città di Castello, il bilancio 2025 più controlli e prevenzione

Argomenti discussi: Proseguono i controlli della Polizia Locale a bordo dei mezzi SASA; Polizia Locale: bilancio 2025 tra sicurezza, controlli e vicinanza al territorio; Festa della Polizia locale, celebrato il patrono San Sebastiano; San Sebastiano, la Polizia locale del Trentino celebra l’impegno quotidiano.

Nuove misure per la viabilità, più presenza e sicurezza: le priorità della Polizia localeORVIETO – Una città più sicura, accogliente e vivibile anche grazie all’impegno della Polizia locale. lllustrati questa mattina alla stampa ... orvietosi.it

Polizia locale Riccione-Misano-Coriano, il 2025 tra sicurezza e presidio del territorioUn anno vissuto costantemente sulla strada, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un presidio capillare e instancabile del territorio. In occasione delle cel ... altarimini.it

Sicurezza sui mezzi SASA: nuovi controlli con la Polizia Locale - facebook.com facebook

Inaugurata oggi la nuova Centrale Operativa della Polizia Locale del @ComuneMI. La nuova infrastruttura utilizza un’architettura software di nuova generazione basata su #genesiX, la piattaforma digitale sviluppata da #Leonardo per far fronte alle nuove sfid x.com