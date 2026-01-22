PokerStarsNews.it, portale di informazione sportiva, sarà sponsor ufficiale della partita tra Como e Torino, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. L’evento, valido per la 22ª giornata del Campionato Serie A Enilive, coinvolge due squadre storiche del calcio italiano, offrendo agli appassionati un’occasione di visibilità e partecipazione.

PokerStarsNews.it, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport - dal calcio al basket, dal ciclismo ai motori, dal Poker Sportivo agli eSports - sarà match sponsor della partita tra Como 1907 e FC Torino, in programma sabato 24 gennaio alle ore 15 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”, valida per la 22ª giornata del Campionato Serie A Enilive. In qualità di Official Sleeve Partner del Como 1907 e Match Sponsor dell’evento, PokerStarsNews accompagnerà la sfida fra le squadre allenate da Fabregas e Baroni con una serie di iniziative dedicate ai tifosi che sono state pensate per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la partita, nel segno dell’ intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - PokerStarsNews match sponsor della sfida fra Como e Torino

Match sponsor per la sfida tra Juvecaserta e Pielle LivornoPer la 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale, Juvecaserta e Pielle Livorno saranno supportate da un match sponsor di rilievo.

Paperdi Juvecaserta, PPG Match Sponsor per la sfida alla capolistaPer la partita della 22ª giornata di Serie B tra Paperdi Juvecaserta e Verodol Pielle Livorno, PPG torna a essere match sponsor ufficiale.

