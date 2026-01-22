Pmi Federimpreseuropa Sì al dirigente temporaneo

Federimpreseuropa ha partecipato all'audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge A. La discussione si è concentrata sull'adozione del dirigente temporaneo come strumento utile alle PMI. La proposta mira a semplificare e migliorare la gestione delle imprese, offrendo nuove opportunità di flessibilità per il settore.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati l'audizione di Federimpreseuropa nell'ambito dell'esame della proposta di legge A.C. 2474, dedicata al riconoscimento e al sostegno della figura del dirigente temporaneo e a progetto per le micro, piccole e medie imprese. Nel corso dell'audizione è stata udita la Presidente Nazionale CNE-Federimpreseuropa, Maria Modaffari, che ha espresso una valutazione complessivamente positiva della proposta di legge, definendola "una misura strategica per il rafforzamento strutturale delle PMI italiane, in particolare nei momenti di trasformazione, crisi o crescita aziendale".

