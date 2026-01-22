Più sicurezza a Latina | il Comune approva il progetto su videosorveglianza e control room

Il Comune di Latina ha approvato un progetto di videosorveglianza e una control room, nel quadro dell’iniziativa “Lazio Sentinel 2030”. La delibera, proposta dal sindaco Matilde Celentano, prevede l’implementazione di un sistema integrato di sicurezza cittadina, finanziato con il supporto del Fesr della Regione Lazio. Questa misura mira a migliorare la sicurezza urbana e la gestione delle emergenze nella città, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per i cittadini.

Latina, 22 gennaio 2026 – Il Comune di Latina si candidata a “Lazio Sentinel 2030”. La giunta, nella seduta odierna e su proposta del sindaco Matilde Celentano, ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’implementazione del sistema integrato di sorveglianza cittadina che consente all’ente di accedere al finanziamento Fesr della Regione Lazio utile alla realizzazione di una control room. “L’amministrazione comunale punta così – ha spiegato il sindaco Celentano – a dotare la polizia locale di una nuova sala di controllo, in potenziamento all’esistente, con l’introduzione di software per la gestione dei tracciati video, l’integrabilità con le banche dati delle Forze dell’Ordine, oltre l’interscambio dei dati con altri sistemi pubbliciprivati per le finalità di sicurezza urbana ed efficienza delle operazioni sul territorio comunale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

