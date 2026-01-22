pitti filati partenza sottotono concorrenza cinese e allarme ordini

Pitti Filati ha aperto i battenti con un’affluenza contenuta, in parte influenzata dalla concomitanza con Milano Unica. La presenza di concorrenti cinesi e l’allarme riguardo agli ordini hanno contribuito a un avvio caratterizzato da una certa cautela, evidente tra i partecipanti. La manifestazione si svolge a Prato, il 22 gennaio 2026, e rappresenta un momento di riflessione per il settore, che si confronta con le sfide di un mercato in evoluzione.

Prato, 22 gennaio 2026 – Pitti filati ha aperto compressa dalla data anticipata di Milano Unica, come hanno lamentato molti pratesi in fiera, e una partenza in sordina per il numero esiguo di visitatori. Anche se negli stand pratesi, a riprova della qualità dei prodotti del distretto, sono stati tanti i brand che hanno fatto visita entro la fine della mattinata. Le collezioni primavera-estate 2027 offrono soluzioni che mettono in luce creatività, innovazione e resistenza di un settore come la filatura, che si è affacciato al 2026 con un segno meno, dopo l’exploit post covid e l’arretramento dal 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

