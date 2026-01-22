Pitti filati partenza sottotono Concorrenza cinese e allarme ordini
Pitti Filati ha aperto i battenti con un’affluenza contenuta, in parte influenzata dalla concomitanza con Milano Unica. La presenza di concorrenti cinesi e l’allarme riguardo agli ordini hanno contribuito a un avvio caratterizzato da una certa cautela, evidente tra i partecipanti. La manifestazione si svolge a Prato, il 22 gennaio 2026, e rappresenta un momento di riflessione per il settore, che si confronta con le sfide di un mercato in evoluzione.
Prato, 22 gennaio 2026 – Pitti filati ha aperto compressa dalla data anticipata di Milano Unica, come hanno lamentato molti pratesi in fiera, e una partenza in sordina per il numero esiguo di visitatori. Anche se negli stand pratesi, a riprova della qualità dei prodotti del distretto, sono stati tanti i brand che hanno fatto visita entro la fine della mattinata. Le collezioni primavera-estate 2027 offrono soluzioni che mettono in luce creatività, innovazione e resistenza di un settore come la filatura, che si è affacciato al 2026 con un segno meno, dopo l’exploit post covid e l’arretramento dal 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pitti Immagine Filati 98, 103 aziende e le tendenze per la primavera e l'estatePitti Immagine Filati 98 si svolgerà presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 21 al 23 gennaio 2026.
Il distretto tessile alla prova fiere. Milano Unica e Pitti Filati, primi test contro la crisiIl distretto tessile di Prato si prepara alle prime grandi sfide del 2026, partecipando alle principali fiere di settore.
Pitti Bimbo 102 e Pitti Filati 98 ai blocchi di partenzaTutto pronto per la grande novità dei saloni invernali 2026 di Pitti Immagine: la sovrapposizione in Fortezza da Basso degli appuntamenti dedicati al kidswear (21 e 22 gennaio) e ai filati (21-23 gennaio).
Tessuti pregiati e innovativi, fibre di lino e cotone oppure artificilai e sintetiche. Le novità sul settore si trovano a Pitti Filati 98, in programma dal 21 al 23 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze. Una fiera internazionale sulle tendenze filati e della maglieria
ANSA-FOCUS/A Pitti Filati le tendenze estate 2027, leggerezza e suggestioni botaniche. Il cotone torna tra i preferiti. Per la sera, fili con effetti scintillanti
