Giovedì 22 gennaio alle 12, Millennium Live presenta il nuovo numero di Millenium, disponibile in libreria e in edicola dal 23 gennaio. Tra gli argomenti trattati, un approfondimento sull’Ice di Trump, analizzandone da vicino il contesto e le implicazioni. Segui la diretta per un’informazione accurata e puntuale su temi di attualità e politica internazionale.

Giovedì 22 gennaio alle 12 torna l’appuntamento con Millennium Live per la presentazione del nuovo numero del mensile Millenium, in libreria e in edicola dal 23 gennaio. Protagonisti di questo appuntamento il fotografo Nicolò Filippo Rosso, autore di un reportage dai tribunali di New York e Roberto Festa, firma del Fatto su tematiche a stelle e strisce. Il titolo della diretta, moderata da Mario Portanova, è: “Pistole, botte e coltelli: l’Ice di Trump visto da vicino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pistole, botte e coltelli: l’Ice di Trump visto da vicino. Segui la diretta di Millennium Live

Corriere dello Sport – Calciomercato diretta, da Raspadori a Sterling, segui tutte le trattative di oggi LIVESegui le ultime novità del calciomercato con il Corriere dello Sport.

Leggi anche: Guerra della droga, aggressioni a colpi di machete, coltelli e pistole. Quattro arresti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mai coltelli. Si diventava amici. Come è cambiata la periferia.

Coltelli e pistole pronte all’uso in auto, arrestato pluripregiudicatoUn piccolo arsenale in auto tra coltelli e pistole pronte all’uso, arrestato pluripregiudicato di Sarno. L’operazione è stata portata a segno dalla squadra investigativa del commissariato di Polizia ... ilmattino.it

Notte di sangue a Prato: quattro feriti a San Paolo, spuntano coltelli e una pistolaPrato, 23 agosto 2025 - Quattro uomini di circa 30 anni, due di origini marocchine ed altrettanti di origine pakistana, sono finiti in ospedale a seguito di una violenta rissa che sarebbe avvenuta ... lanazione.it

Il giovane, già ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti, è stato colto in flagranza dai Carabinieri: sequestrati droga, pistole, fucili e oltre 200 munizioni provento di furti - facebook.com facebook