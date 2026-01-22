Piombino | Rigassificatore in porto Giani | Il governo ha disatteso gli impegni La replica di Ferrari | Lui responsabile non ha ascoltato la città

Il dibattito sul rigassificatore di Piombino prosegue, con le accuse di Giani che lamenta un disimpegno del governo e la replica di Ferrari, che mette in discussione la responsabilità dell’amministrazione locale. Mentre si susseguono le dichiarazioni, si evidenzia l’urgenza di un confronto diretto tra istituzioni e aziende coinvolte per chiarire gli impegni non mantenuti e definire il futuro del progetto.

“Prima di parlare della proroga della concessione sarebbe opportuno fissare un incontro con governo e Snam per discutere degli impegni disattesi”. Così il governatore Eugenio Giani, nelle vesti di commissario straordinario, interviene in merito alla presenza del rigassificatore nel porto di.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

