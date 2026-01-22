Piombino | Rigassificatore in porto Giani | Il governo ha disatteso gli impegni La replica di Ferrari | Lui responsabile non ha ascoltato la città
Il dibattito sul rigassificatore di Piombino prosegue, con le accuse di Giani che lamenta un disimpegno del governo e la replica di Ferrari, che mette in discussione la responsabilità dell’amministrazione locale. Mentre si susseguono le dichiarazioni, si evidenzia l’urgenza di un confronto diretto tra istituzioni e aziende coinvolte per chiarire gli impegni non mantenuti e definire il futuro del progetto.
“Prima di parlare della proroga della concessione sarebbe opportuno fissare un incontro con governo e Snam per discutere degli impegni disattesi”. Così il governatore Eugenio Giani, nelle vesti di commissario straordinario, interviene in merito alla presenza del rigassificatore nel porto di.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto”A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito.
Argomenti discussi: Piombino | Rigassificatore in porto, Giani: Il governo ha disatteso gli impegni; Resta a Piombino il rigassificatore; Beffa a Piombino: il rigassificatore resterà oltre luglio (se e quando se ne andrà non si sa); Rigassificatore di Piombino, 12 sindaci dicono no: Via dal porto entro il 2026.
Rigassificatore Piombino, Giani: Proroga? Parliamo prima del memorandumRiaprire il tavolo sul futuro della Golar Tundra, la nave rigassificatore Italis Lng, ora ormeggiata nel porto di Piombino, a pochi mesi dalla scadenza ... gonews.it
Prima della proroga parliamo del memorandumPIOMBINO: Il presidente Giani: I tre anni stanno per scadere, voglio sapere i motivi che non hanno portato a realizzare quanto contenuto nel memorandum ... toscanamedianews.it
Livorno Press. . Rigassificatore Piombino, Giani: “Proroga Parliamo prima del memorandum” - facebook.com facebook
Giani 'senza compensazioni a Piombino niente proroga a rigassificatore'. 'Questa è la premessa per qualsiasi valutazione, voglio tavolo col Governo' #ANSA x.com
