Pioggia mista a neve su Torino in collina e a Superga grazie a due perturbazioni | quando potrebbe accadere

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo, Torino potrebbe essere interessata da pioggia mista a neve nei prossimi tre giorni, a causa di due perturbazioni in arrivo. Le condizioni potrebbero variare tra collina e zona di Superga, con possibili momenti di precipitazioni miste. Restare aggiornati sulle previsioni è importante per pianificare eventuali attività all’aperto o spostamenti.

Due perturbazioni in tre giorni porteranno possibile pioggia mista a neve su Torino. Lo prevede il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. “Venerdì una perturbazione atlantica raggiungerà tutto il Piemonte con precipitazioni inizialmente deboli e intermittenti in risalita da Sud, ma in intensificazione serale quando la neve potrà cadere anche in pianura tra Cuneese, Albese, Cebano, Astigiano e AlessandrinoMonferrato. Sul resto della regione la neve cadrà a quote collinari, in genere dai 300-500m, ma non esclusa a tratti più in basso durante i rovesci più intensi. Neve a tratti mista a pioggia dunque possibile in città come Torino, Vercelli, Biella, Novara e Domodossola, in particolare nella notte su sabato”, spiega l’esperto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

