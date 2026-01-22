Pino Arlacchi, esperto riconosciuto di sicurezza umana e autore di

Pino Arlacchi, tra le massime autorità mondiali in tema di sicurezza umana, ex vicesegretario generale e direttore esecutivo del Programma antidroga e anticrimine dell’Onu, già deputato e senatore, oltre che parlamentare europeo, ha pubblicato di recente il saggio La Cina spiegata all’Occidente (Fazi Editore, 2025), un’opera densa e appassionata che – dopo oltre trent’anni di studio e esperienza diretta – smonta stereotipi, narrazioni superficiali e luoghi comuni occidentali sulla Repubblica Popolare Cinese, spiegandone i fondamenti storici, culturali e strategici di lungo periodo. Arlacchi invita a guardare oltre gli eventi di superficie e a concentrarsi sui megatrend: l’ascesa inarrestabile della Cina non è un fenomeno recente o accidentale, ma il risultato di processi avviati già negli anni Cinquanta (alfabetizzazione di massa, industrializzazione pesante) e accelerati dalle riforme di Deng Xiaoping dal 1978. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pino Arlacchi: “la Cina è una risorsa per il mondo, non una minaccia. E l’Italia dovrebbe capirlo”

