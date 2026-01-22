Un pignoramento di tre milioni di euro effettuato dall’Agenzia delle Entrate a una lavoratrice di Pistoia deve essere annullato, poiché l’atto risulta non valido. Le somme trattenute dalla sua busta paga devono essere restituite. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare correttamente le procedure di pignoramento e i diritti del contribuente in situazioni di questa portata.

Pistoia, 22 gennaio 2026 – È da annullare un pignoramento che è stato effettuato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente pistoiese per una cifra davvero notevole, visto che si parla di tre milioni di euro. “E deve essere condannato l’agente della riscossione alla restituzione delle somme sin qui trattenute” si legge nella sentenza depositata dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Prato che va a ribaltare il pignoramento fatto da Ade con tre differenti cartelle esattoriali. Il giudice, infatti, ha accolto il ricorso presentato dalla signora, una contribuente pistoiese lavoratrice dipendente in una cooperativa di servizi, che si era rivolta all’Adiconsum provinciale rappresentata dalla presidente, Denise Sira Domenichelli, e difesa in giudizio dal dottore commercialista Giulio Bartoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pignorati 3 milioni di euro a una lavoratrice. Ma l’atto è da annullare e le somme trattenute dalla busta paga da restituire

Leggi anche: Fisco, trattenute in busta paga per dipendenti pubblici con cartelle non pagate

Leggi anche: Busta paga, arrivano aumenti da 491 euro al mese e 6.500 euro di arretrati: ecco per chi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pignorati 3 milioni di euro a una lavoratrice. Ma l’atto è da annullare e le somme trattenute dalla busta paga da restituire; Gavorrano, torna all’asta l’impero Salvadori: azienda agricola, 11 stalle e rimesse di macchinari; Il sito in cui un tempo operava il famoso negozio di animali di San Jose sta tornando alla banca in pignoramento; Il centro di appartamenti di Oakland è di proprietà del prestatore dopo il pignoramento ufficiale.

L’ex Massoni va all’asta area dismessa in vendita per 1,3 milioni di euroVa all’asta per la vendita per 1,3 milioni di euro dell’area dell’ex fabbrica di legnami Massoni di via Repubblica. Si tratta di uno dei complessi abbandonati e dismessi della città, oggetto di un ... laprovinciapavese.gelocal.it

Ve lo ricordate l’air force one del poro Renzi È stato venduto a UN EURO. La boria del mister Bean di Rignano ci è costata parecchio, visto che quel giochino ci era costato 168 milioni di euro. Oggi Vincenzo Bisbiglia ricostruisce la vicenda sul Fatto Quotidian - facebook.com facebook