Pietro Beccari, CEO e presidente di Louis Vuitton, sottolinea l'importanza rafforzata dei legami tra la maison e l’Italia. In occasione della partecipazione come title sponsor all’America’s Cup e alla Louis Vuitton Cup del 2027 a Napoli, Beccari evidenzia come queste iniziative consolidino la presenza e il legame con il territorio italiano, confermando l’impegno di Louis Vuitton nel sostenere eventi di rilevanza internazionale in Italia.

È a capo del più grande e famoso marchio di alta gamma al mondo, Louis Vuitton, punta di diamante del più grande gruppo del lusso al mondo, Lvmh. È italiano di Parma, Pietro Beccari, ma felicemente adottato – o almeno co-optato – dalla Francia. Primati e incarichi non finiscono qui: dal 1° gennaio il manager, classe 1967, è anche ceo e presidente di Lvmh Fashion Group, la divisione del colosso fondato da Bernard Arnault, l’uomo più ricco di Francia, a proposito di primati, che raggruppa Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou e Pucci. In Lvmh Beccari ha avuto i migliori maestri, da Yves Carcelle a Michael Burke, da Toni Belloni (altro italiano) a Sidney Toledano: da ognuno ha imparato molto, restando però ancorato alle sue gioiose origini emiliane e, last but not least, al suo amore per lo sport. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pietro Beccari: «I legami di Louis Vuitton con l’Italia sempre più forti»

Così Louis Vuitton ha creato uno dei simboli più iconici e identitari di sempreLouis Vuitton ha dato vita a uno dei simboli più riconoscibili e rappresentativi del suo brand.

Louis Vuitton ha fatto l'orologio definitivo per chi è sempre in viaggioLouis Vuitton presenta il suo orologio pensato per chi vive il viaggio come un gesto quotidiano, senza rinunciare alla qualità e all’eleganza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La scelta di Arnault: Pietro Beccari guiderà i marchi Lvmh«Pietro è un grande leader e un talento unico, dotato di un’energia sconfinata – ha detto ieri Arnault – sa come circondarsi di talenti e svilupparli per preparare il futuro delle maison. Alla guida ... repubblica.it

Da Marco Bizzarri a Pietro Beccari, i ceo che hanno dato una svolta a un luxury brandIl primo nome che viene in mente a tutti, il caso più eclatante, sarà sempre quello di Marco Bizzarri da Gucci. Ma decisive operazioni di turnaround di una grande maison che gli addetti ai lavori ... milanofinanza.it

Pietro Beccari, CEO di Louis Vuitton, ribadisce al Corriere della Sera che il valore della maison che guida non sta nelle cifre, ma nella storia che quelle cifre rappresentano. Non serve giustificare un prezzo, quindi, quanto piuttosto raccontare ciò che c’è dietro. - facebook.com facebook